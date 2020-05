In einem Wald bei Rötha im Landkreis Leipzig haben Jogger eine Hütte aus Baumstämmen und Planen entdeckt. Wie Polizeisprecher Alexander Bertram sagte, waren auf die Planen ein Hakenkreuz sowie "Heil Hitler" geschmiert. Der Wald sei zudem erheblich vermüllt gewesen, Unbekannte hätten zum Bauen der Hütte anscheinend Bäume gefällt, so Bertram. Andere Bäume seien ebenfalls beschädigt worden.



Polizeisprecher Bertram sagte: "Es sieht so aus, als wäre die Hütte mehrere Wochen genutzt worden." Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Verstößen gegen das Waldgesetz.