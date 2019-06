Raupenbefall am Cospudener See: Muss Leipzig um seine Roteichen bangen?

Einem Kinderbuch zufolge sind Raupen eines: nimmersatt. Diesem Vorurteil folgen gerade unzählige, behaarte Schwammspinner im Leipziger Süden. An der Südspitze des Cospudener Sees fressen die Insekten einen ganzen Roteichenbestand auf. Nur noch kahles Geäst findet sich in dem befallenen Gebiet und die Schwammspinner breiten sich immer weiter aus. Muss Leipzig nun eine flächendeckende Ausbreitung dieser Schädlinge fürchten? Nein, sagt Dr. Renke Coordes vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Eine Entwarnung gibt es trotzdem nicht.

"Schädlinge treten in ganz Sachsen auf, von Nordwest bis Südost. Allerdings haben wir in diesem Jahr eine besonders problematische Situation wegen der Dürre im vergangenen Jahr." Diese hätte die meisten Bäume derart geschwächt, dass sich Insekten und Pilze leichter vermehren könnten. "Wir können an fast allen Baumarten Probleme feststellen. Die verschiedenen Schädlinge mögen die Wärme und da kommt uns das heiße, niederschlagsarme Wetter nicht gerade zugute", so Coordes. Bislang gebe es aber keine Art, die neben den Borkenkäfern einen besonders großen Anteil der Schäden ausmacht. In der Region Leipzig sorgte die Rußrindenkrankheit zuletzt für größere Verluste beim Ahorn.

Prof. Michael Müller beschäftigt sich an der Technischen Universität Dresden mit dem Fachgebiet Waldschutz. Er rechnet mit einem extrem harten Jahr für den sächsischen Baumbestand. "Wir erwarten das potenziell größte Schädlingsvorkommen, was seit der Nachkriegszeit aufgezeichnet wurde. Die gleiche Aussage galt schon für das vergangene Jahr, aber nun sind die Bäume durch die Dürre noch stärker vorgeschädigt." An den Fichten seien es die Borkenkäfer, an den Kiefern die Prachtkäfer, die sich dieses Jahr noch stärker vermehren dürften. "Man sieht schon jetzt von der Autobahn aus viele trockene Kronen in den Randbeständen", so Müller. "Dieser Zustand dürfte sich noch verschärfen."