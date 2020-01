In Leipzig-Thekla hat ein Rottweiler ein kleines Mädchen angegriffen und ihr ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die 4-Jährige bei Verwandten auf. Das Kind und der Hund saßen auf der Couch, als er plötzlich zubiss. Die Verwandte kümmerte sich sofort um das Mädchen, das dann mit ihrer Mutter in ein Krankenhaus fuhr. Die Hundesbesitzerin ließ ihren sieben Jahre alten Rottweiler noch am selben Tag einschläfern. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.