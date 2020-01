83 Jahre nach seiner Beschlagnahmung kehrt am Dienstag ein wichtiges Gemälde des Malers Oskar Moll nach Leipzig zurück. Das Gemälde "Stillleben mit Mohn und schwarzer Kanne" war 1937 von den Nazis als "entartete Kunst" aus dem Museum der Bildenden Künste in Leipzig entfernt worden. Danach gelangte es auf Umwegen in den 1950er-Jahren in den Besitz der Bayer AG, erklärt Museumsdirektor Alfred Weidinger MDR SACHSEN.