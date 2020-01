Unbekannte haben in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag sechs Fensterscheiben der Außenstelle des Polizeireviers Leipzig-Südwest im Stadtteil Plagwitz zerschlagen. Das teilte das Landeskriminalamt Sachsen mit. Die Sonderkommission LinX des LKA habe mit den Ermittlungen begonnen, da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden könne.

Die Leipziger Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht am Tatort auf der Weißenfelser Straße und in der weiteren Umgebung verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben.