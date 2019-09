Was zunächst nur nach der Pleite eines britischen Unternehmens klingt, bringt auch Urlauber in Sachsen um ihre Ferienreise. Besonders betroffen sind Reisende am Flughafen Leipzig/Halle. Von dort fliegt die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor zu vielen Urlaubszielen. Die Airline gehört zum Thomas-Cook-Konzern, ist nach eigenen Angaben - zumindest noch - nicht von der Insolvenz betroffen und will alle Flüge planmäßig anbieten. Aus rechtlichen Gründen dürfe die Fluggesellschaft aber Gäste, die mit Thomas-Cook-Veranstaltern gebucht haben, nicht mehr an ihr Reiseziel bringen. Auf Heimflügen werden den Angaben zufolge aber alle Pauschalgäste aktuell noch mitgenommen.