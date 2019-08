Sachsen hat in Borna ein Informationsbüro zum Kohle-Ausstieg im Mitteldeutschen Revier eingerichtet. Die Staatskanzlei teilte mit, das Büro solle Ansprechpartner für Bürger, Vereine und Kommunalpolitiker sein. Es gehe darum, über den Strukturwandel zu informieren. Außerdem sollen Ideen gesammelt werden, um die Folgen des Kohle-Ausstiegs zu bewältigen. Ein solches Büro gibt es bereits in Hoyerswerda. Der Bund will die Kohleregionen bis 2038 mit insgesamt 40 Milliarden Euro unterstützen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte in dieser Woche einen Gesetzentwurf zu den Milliardenhilfen des Bundes für den Strukturwandel vorgelegt.