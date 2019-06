Sachsen schiebt 21 Tunesier ab

Sachsen hat erneut abgelehnte Asylbewerber abgeschoben. Wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte, hob am Mittwoch eine Chartermaschine vom Flughafen Leipzig-Halle in Richtung Enfidha in Tunesien ab. An Bord befanden sich 21 Tunesier. Elf von ihnen hatten nach Ministeriumsangaben im Freistaat um Asyl gebeten, zehn in einem anderen Bundesland. Vier der elf in Sachsen lebenden Tunesier wurden direkt von einem Gefängnis zum Flugzeug gebracht.