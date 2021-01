Der Flughafen Leipzig/Halle darf die Sanierung seiner Nordbahn vorbereiten. Wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte, ist ein entsprechender Antrag auf Errichtung von Baustellenzufahrten und Lagerplätzen für Baumaterial genehmigt worden. Unter anderem geht es um eine Überfahrt von der Towerstraße zum Flughafengelände sowie um eine Schotterfläche zur Lagerung von Baustoffen. Die Landesdirektion betonte: "Die Sanierung der Start- und Landebahn Nord führt zu keinen Kapazitätsänderungen des Flughafens und steht in keinem Zusammenhang mit dem laufenden Planfeststellungsverfahren zur Erweiterung des Vorfeldes."

Ein Sprecher des Flughafens Leipzig/Halle sagte MDR SACHSEN, die Piste soll zwischen April und September saniert werden. Man habe den sogenannten Betonkrebs, also einen drohenden Zerfall durch Alkali-Kieselsäure-Reaktion, festgestellt. Vor größeren Schäden wolle der Flughafen nun handeln. Für die Arbeiten wird die gesamte Befeuerung entfernt, der alte Beton abgefräst und durch neues Baumaterial auf Betonbasis ersetzt. Die Baufahrzeuge sollen direkt von der Autobahn zum Flughafengelände gelangen und die Ortschaften um den Flughafen meiden, hieß es. Der gesamte Flugverkehr wird während der Sperrung der Nordbahn über die parallel verlaufende Südbahn abgewickelt.



Die 3.600 Meter lange Start- und Landebahn nördlich der A14 ist über Brücken an den Terminalbereich angebunden. Sie ging vor 20 Jahren mit dem neuen Tower in Betrieb und ist auch für Interkontinentalverbindungen ausgelegt.



Wegen der Corona-Krise wird der Flughafen Leipzig/Halle derzeit nahezu ausschließlich von Frachtmaschinen angeflogen. Für Anfang Februar hat die Condor wieder erste Urlaubsflüge angekündigt.