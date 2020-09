Nach 20 Jahren Verfall Sanierung im "Gästehaus am Park" in Leipzig hat begonnen

In Leipzig verfällt seit über 20 Jahren eines der bekanntesten Gästehäuser der DDR in bester Lage: das "Gästehaus des Ministerrates der DDR". Bis 1995 wurde das "Gästehaus am Park" als Hotel genutzt, danach verfiel es zunehmend. Doch nun endlich wird dem unter Denkmalschutz gestellten Gebäude wieder neues Leben eingehaucht. Allerdings soll es nicht, wie jahrelang gefordert, wieder Hotel werden.