Das Personal gibt den Forderungen Gesicht: Mehr als tausend Angestellte beweisen mit ihrem Konterfei, dass sie hinter den Forderungen stehen. Sie wünschen sich laut Petition vor allem mehr Personal, damit die Patientenversorgung gewährleistet ist. Zum Schichtdienst, der in der Regel achteinhalb Stunden dauere, kämen oft Überstunden und Ausfälle von Kollegen. Die Arbeitsbelastung habe in den letzten Jahren drastisch zugenommen, sagt auch Annette Neumann. "Die Zahl der Überstunden ist einfach unzumutbar. Es hat sich nichts geändert, seitdem der der Pfleger Alexander Jorde zu Angela Merkel gesagt hat, die Menschen lägen stunden- und tagelang in ihren eigenen Exkrementen." Neumann arbeitet seit 24 Jahren in der Anästhesie im OP-Saal. Davor hat sie sieben Jahre auf Station gearbeitet, in der Pflege im Dreischichtsystem. "Wir haben in der Anästhesie zehn Stunden Dienst in der Rufbereitschaft. Eine Woche bei Vollzeit kann schon mal 50-60 Stunden beanspruchen."