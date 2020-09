Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und seine Frau haben am Mittwoch das Militärhistorische Museum in Dresden besucht.

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und seine Frau haben am Mittwoch das Militärhistorische Museum in Dresden besucht. Bildrechte: Wolfram Nagel

Die Polizeidirektion Leipzig hat eine vorläufige Bilanz zu den drei Krawallnächten in der vorigen Woche vorgelegt. Demnach wurden durch die Ausschreitungen 20 Polizeibeamte verletzt und zahlreiche Einsatzfahrzeuge beschädigt. Bislang seien 38 Ermittlungsverfahren gegen 52 bekannte Tatverdächtige sowie weitere Unbekannte eingeleitet worden, teilte die Behörde weiter mit. Den Verdächtigen wird unter anderem schwerer Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, gefährliche Körperverletzung, Brandstiftung und Beleidigung vorgeworfen. Die Höhe des Gesamtsachschadens steht laut Polizei noch aus. Auch seien die Einsätze noch nicht vollständig ausgewertet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hat die Sonderkommission (SoKo) LinX des Landeskriminalamtes Sachsen übernommen. An den Einsätzen waren mehr als 1.300 Polizisten beteiligt. Darunter waren auch Beamte der Bundespolizei sowie aus den Bundesländern Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Am Rande seines Dresden-Besuches hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch die gewalttätigen Ausschreitungen in Leipzig in der vorigen Woche kritisiert. Das Grundgesetz garantiere Demonstrationsfreiheit, rechtfertige aber keine Gewalt, sagte das Staatsoberhaupt. Zugleich dürfe nicht die Illusion entstehen, dass "wir uns Konflikte wegdenken können", meinte Steinmeier. Vielmehr müsse um eine friedliche, gewaltfreie Lösung gerungen werden.