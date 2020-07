Kreisverband Leipzig der Kleingärtner für Westsachsen e.V. Der Kreisverband vertritt die Interessen der Kleingärtner in Leipzig und Umgebung und soll dazu beitragen, die Ideale und Errungenschaften der Kleingärtner zu wahren.

Zum Kreisverband gehören aktuell 133 Kleingartenvereine und über 10.000 Mitglieder. Die Kleingartenvereine, die durch den Verband vertreten werden, befinden sich in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen sowie in der Stadt Leipzig. Der Verband ist ein eingetragener Verein und schließt unter anderem für die Kleingartenvereine Pachtverträge mit der Stadt Leipzig ab und verwaltet Mitgliedsbeiträge.