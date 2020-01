Im Fall der zerschlagenen Fenster der Leipziger Thomaskirche verfolgen die Ermittler mehrere konkrete Spuren. Ein Sprecher der Leipziger Polizei sagte, ein 55 Jahre alter Leipziger habe die Tat am Freitag eingeräumt. Der Mann habe gesundheitliche Probleme und sei in eine Fachklinik gebracht worden.

Zuvor habe Thomaskirchenpfarrerin Britta Taddiken selbst den Hinweis auf den 55-jährigen Verdächtigen gegeben. Dieser habe sich laut der Pfarrerin bereits am 28. Dezember 2019, als erstmals einige Scheiben eingeworfen worden seien, auffällig verhalten und sich am Freitag erneut in der Nähe der Kirche aufgehalten. Wie der Verein Thomaskirche-Bach e.V. am Montag mitteilte, habe sich der "stark verwirrte Mann" als "Sohn Gottes" bezeichnet.