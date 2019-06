Im vergangenen Jahr kamen über 8.000 Menschen an den Schladitzer Strand, eine Größenordnung, die das Resort an ihre Grenzen trieb. Aber das "All on Sea" will weiter wachsen. Mit mehr Rettungsschwimmern und vielen zusätzlichen Angeboten starten die Betreiber am ersten Juniwochenende in eine neue Saison. Neu gestaltet wurde der Fun-Park. Auf 1.400 Quadratmetern können sich die Besucher auf einem aufblasbaren Parkour auf dem Wasser austoben.