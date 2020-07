Der Zoll hat am Flughafen Leipzig/Halle sechs Kilogramm Schlafmohn-Kapseln aus dem Verkehr gezogen. Die berauschende Fracht sei in mehreren Paketen verpackt gewesen, teilte das Hauptzollamt Dresden am Freitag mit.

Der Drogentest reagierte positiv auf Opiate. Bildrechte: Hauptzollamt Dresden

Nach dem Röntgen stellten die Zöllner in den Paketen Folientüten mit den getrockneten Mohnkapseln fest. Ein an den Pflanzen durchgeführter Drogenwischtest und ein Feststofftest reagierten beide positiv auf Opiate. Sie sollten an einen Empfänger in Schweden gehen.



Laut Zoll ist das in der Milch des Schlafmohns enthaltene Morphin ein Grundstoff für die Herstellung von Heroin. Ohne spezielle Genehmigung sind Anbau und Handel der Pflanze in Deutschland ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei einem Verstoß drohen bis zu fünf Jahre Haft.