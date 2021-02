Am Sonntagnachmittag kam es am Palmengartenwehr des Elsterflutbeckens in Leipzig zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Wie das Lagezentrums der zuständigen Polizeidirektion mitteilte, war dort ein gekentertes Schlauchboot ohne Insassen gefunden worden. Es habe keine Hinweise darauf gegeben, dass sich Personen in dem Boot befanden. "Es könnte auch sein, dass sich das Boot irgendwo gelöst hat und hier angeschwemmt wurde", sagte ein Polizeisprecher. Dennoch suchten die Einsatzkräfte die Gegend nach eventuell verletzten Personen ab, da die starke Strömung am Wehr als sehr gefährlich gilt.