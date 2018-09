Schlichtung bei Neue Halberg Guss gescheitert

Die Geschäftsführung der Neue Halberg Guss hat die Schlichtungsverhandlungen für gescheitert erklärt. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen am Stammsitz in Saarbrücken einen Stellenabbau in deutlich größerem Umfang als noch im Juni an. Im Stammwerk Saarbrücken ging es zuletzt um 300 der 1.500 Jobs. Die Leipziger Gießerei mit 700 Beschäftigten soll Ende kommenden Jahres geschlossen werden.