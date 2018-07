IG Metall will Streik bei Halberg Guss mit Schlichtung beenden

Hintergrund Die Neue Halberg Guss gehört seit Beginn des Jahres zur Prevent-Gruppe. Prevent streitet sich seit Jahren immer wieder mit dem Volkswagen-Konzern über Lieferbedingungen. Dabei geht es auch um Kurbelgehäuse, Zylinderköpfe und Kurbelwellen, die in Leipzig hergestellt werden. Prevent will für diese Produkte mehr Geld - zum Teil wurden die Preise um das Zehnfache hochgesetzt. VW will die Teile nun selbst produzieren. Prevent geht deswegen davon aus, dass das Werk in Leipzig nicht mehr ausgelastet werden kann.



Die Geschäftsführung der NHG will den Standort mit 700 Beschäftigten deshalb Ende kommenden Jahres schließen. Im Stammwerk in Saarbrücken sollen 300 von 1.500 Arbeitsplätzen abgebaut werden. Seit sechs Wochen wird in beiden Werken gestreikt. Die Konflikparteien konnten in Verhandlungen bis jetzt keine Einigung erzielen.