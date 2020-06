Der Leipziger Werkzeugmaschinen-Hersteller "Schaudt Mikrosa" wird offenbar doch nicht so schnell geschlossen wie befürchtet. Wie die IG Metall mitteilte, zwingt ein Urteil des Leipziger Arbeitsgerichts die Geschäftsführung zurück an den Verhandlungstisch. Die Leitung des Unternehmens hatte zuvor die Verhandlungen zum Interessensausgleich wegen der geplanten Betriebsstilllegung mit dem Betriebsrat für gescheitert erklärt. Laut IG Metall hatte der Mutterkonzern auf ein von der Belegschaft vorgelegtes Unternehmenskonzept überhaupt nicht reagiert.



Anstelle des Interessensausgleichs wollte die Unternehmensleitung vor dem Arbeitsgericht Leipzig ein sogenanntes Einigungsstellenverfahren erzwingen. Das erlaubt das Betriebsverfassungsgesetz allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, die das Gericht nicht gegeben sah. So kann ein Einigungsstelle nur dann tätig werden, wenn beide Seiten, Arbeitgeber und Betriebsrat, eine solche Stellen beantragen oder mit ihrem Tätigwerden einverstanden sind. Der Betriebsrat sei aber weder ordnungsgemäß unterrichtet worden, noch hätte es betriebliche Verhandlungen zum Interessenausgleich gegeben, urteilt das Arbeitsgericht Leipzig in seiner Entscheidung.