Das Winterwetter in Sachsen wirkt sich auch auf die Impfungen im Freistaat aus. So sei die wöchentliche Lieferung mit Impfdosen am Montag witterungsbedingt nicht wie geplant eingetroffen, sagte DRK-Sprecher Kai Kranich. Trotzdem wurde am Dienstag die turnusmäßige Lieferung mit Impfstoff gewährleistet. "Es handelt sich um die Lieferung aus der letzten Woche", sagt Kranich. "Wir rechnen nun am Mittwoch mit Nachschub." Engpässe gäbe es jedoch derzeit nicht.