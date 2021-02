Die großen Schneemengen auf dem Dach des Logistiklagers von Amazon in Leipzig haben den Mitarbeitern auch am Mittwoch einen freien Tag beschert. "Die Mitarbeiter haben noch schneefrei. Am Mittwochnachmittag soll nach Rücksprache mit den Experten entscheiden werden, wann der Betrieb wieder aufgenommen wird", sagte Amazon-Sprecher Stephan Eichenseher am Mittwoch.



Am Montagabend wurden die Mitarbeiter der Spätschicht wegen der Schneemassen nach Hause geschickt. Auch am Dienstag ruhte der Betrieb in der Halle.