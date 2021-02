Auch die Stadt Markkleeberg wird am Donnerstag weiter vom Schnee befreit. Mit Blick auf die für Montag geplanten Schul- und Kitaöffnungen werden heute vor allem Bereiche rund um Schulen und Kindereinrichtungen sowie an ausgewählten Bushaltestellen beräumt. Das sagte Stadtsprecher Daniel Kreusch. Bereits gestern ist der Parkplatz an der Rathausgalerie vom Schnee befreit worden. Der Schnee wird auf städtische Grundstücke an der Bowlingbahn und am Sportbad geschüttet. Auch in Bad Düben werden derzeit Schneemassen aus der Altstadt geschafft.