Die Schola Cantorum Leipzig startet mit Wiegenliedern ins Sommersemester. Wie die Singschule mitteilte, richtet sich der Kurs an werdende Mütter und Väter. Der Leiter der Schola Cantorum, Marcus Friedrich, sagte MDR SACHSEN: "Wir haben festgestellt, dass in den Elternhäusern weniger mit den Kindern gesungen wird und dass uns das gemeinsame Repertoire irgendwie verloren geht."

Um das zu ändern, wollen die Musiker frühestmöglich ansetzen: noch in der Schwangerschaft. "Das ist natürlich die allererste Situation, in der man mit dem Kind singen kann", erklärt Friedrich. "Da hab ich mich mal informiert. Ab der 20. Woche, sagt man, ist das Innenohr entwickelt und das Kind kann die Stimme der Mutter wahrnehmen. Aber auch Geräusche aus der Umwelt." Friedrich zufolge ist der Kurs aber auch schon in der Frühschwangerschaft empfehlenswert, weil das Singen zum Wohlbefinden der Mutter beitragen kann.

Das Besondere: Auch die Kursleiterin selbst befindet sich in anderen Umständen, verrät Friedrich: "Insofern ist es ein Geben und Nehmen. Wir werden ganz viel singen mit den Teilnehmern. Es wird hoffentlich ganz viel neues Repertoire geben. Es wird stimmliche und atemtechnische Hinweise geben. Die sind auch in mehrfacher Hinsicht gleich verwendbar. Und dann sind wir natürlich gespannt, was die Teilnehmerinnen sich selber auch wünschen an Kursinhalten."