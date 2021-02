Nach einer lautstarken Auseinanderandersetzung am Montagabend auf der Leipziger Eisenbahnstraße sind die vorläufig festgenommenen Männer wieder auf freiem Fuß.



Die Polizei war gegen 17:00 Uhr zu dem Einsatz gerufen worden. Dort standen sich vier Männer im Alter von 21, 22, 27 und 34 Jahren gegenüber und lieferten sich eine lautstarke Auseinandersetzung, in deren Folge auch ein Schuss fiel. Als die Beamten eintrafen, flohen die Männer afghanischer Herkunft zunächst. Die Polizei fand am Tatort eine Schreckschusswaffe und konnte die Männer nach Zeugenhinweisen wieder auffinden. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, konnte das Motiv der Auseinandersetzung allerdings nicht geklärt werden.