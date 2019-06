22.06.2019 | 17:50 Uhr Schüler diskutieren in Leipzig über Klimaschutz

In Leipzig haben am Sonnabend hunderte Schüler aus ganz Sachsen an einer Klimakonferenz teilgenommen. Diskutiert wurde unter anderem darüber, wie Mobilität und Schulen klimafreundlich gestaltet werden kann. Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte die Konferenz als Antwort auf die Bewegung "Fridays for Future" ins Leben gerufen.