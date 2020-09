Gerade erst hat die Schule angefangen, schon gibt es Ärger in Großpriesligk, einem Ortsteil von Groitzsch. Eine Bushaltestelle wurde Ende Juni dieses Jahres ersatzlos gestrichen. Das betrifft vor allem die Schüler, die mit dem Bus zur Schule und am Nachmittag wieder nach Hause fahren. Sie warten jetzt am Morgen direkt neben der Bundesstraße 176 an einer unbefestigten Haltestelle.

"Tempo 70 - aber viele halten sich nicht daran"

Mutter Cornelia Teichmann hat sich an MDR SACHSEN gewandt und bat um Hilfe: "Hier ist Tempo 70 erlaubt, doch viele Autofahrer halten sich nicht daran und brettern mit hoher Geschwindigkeit durch. Auch größere Lkw fahren nur einen Meter an den an der Straße stehenden Kindern vorbei. Ein großes Sicherheitsrisiko für die Kinder."

Behörde: "Für Schülerbeförderung ungeeignet"

Es gibt keine befestigte Haltestelle und auch ein Fußweg zum Haltepunkt des Busses ist nicht vorhanden. Die Kinder stehen ungeschützt am Straßenrand. Auf der gegenüberliegenden Seite ist zumindest ein Bushäuschen – doch das wird auf dem Nachhauseweg nicht gebraucht. Eine Ampel zum Überqueren der Bundesstraße fehlt. Die Stadt Groitzsch räumt auf Anfrage von MDR SACHSEN ein: "Die Haltestelle an der B176 befindet sich in einem Zustand, der nicht für die Schülerbeförderung geeignet ist und auch für den gesamten ÖPNV verbesserungswürdig erscheint."

Bus zu schwer für die Brücke

Die ehemalige Hatestelle liegt in einer ruhigen Nebenstraße mit Tempo-30-Zone. Bildrechte: Cornelia Teichmann Doch warum wird die ehemalige sichere Haltestelle in Großpriesligk nicht mehr angefahren? Die Stadt erklärt ihre Entscheidung so: "Um die Bushaltestelle zu erreichen, müssen die Busse den Ortsteil Großpriesligk durchfahren. Dabei ist eine Überquerung der Brücke 'An der Schlumpe/Cöllnitzer Straße' unumgänglich. Leider kann diese Brücke nach neuesten Erkenntnissen aus Brückengutachten nur noch mit einer Last von drei Tonnen belastet werden." Die Stadt habe sofort handeln müssen und beschlossen, die Brücke auf die bestimmte Tonnage zu beschränken. Somit darf der Bus sie nicht mehr passieren.

"Lösung nicht abzusehen"

Mehrere Wochen sind seitdem vergangen und noch ist keine Lösung in Sicht, räumt die zuständige Abteilung ein. Die meisten Leser, die auf Facebook von dem Fall gelesen haben, sind sich einig: Auf diese Weise darf man Kinder nicht ungeschützt lassen. Und auch die Stadt versichert, man sei an dem Thema dran: "Die Stadtverwaltung Groitzsch und alle beteiligten Stellen arbeiten mit Hochdruck an einer passenden Lösungsfindung. Wir sind mit dem Straßenverkehrsamt zur Klärung in Verbindung. Wann genau eine Lösung gefunden und umgesetzt werden kann, ist momentan noch nicht abzusehen."

Probleme bestehen unter anderem darin, dass Veränderungen mit dem Fahrplan der Busse in Einklang gebracht werden müssen. Platz für eine Verlängerung der Fahrstrecke existiert dort nicht. Andere Ideen erfordern Zeit zur Prüfung und ggf. Umsetzung und müssen natürlich auch unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden. Silke Große Amtsleiterin der Haupt- und Ordnungsverwaltung der Stadt Groitzsch

Reduzierung der Geschwindigkeit wird beantragt

Als Sofort-Maßnahme hat die zuständige Abteilung in der Stadtverwaltung eine Geschwindigkeitsanzeige vor der Haltestelle an der B176 aufstellen lassen. Mutter Cornelia Teichmann freut sich über den ersten Erfolg: "Vielen Dank dafür. Auch wenn es das Problem nur minimal verbessert." Aus der Stadt heißt es weiter, die Anzeige sei der erste Schritt. Die zuständige Abteilung beantrage gerade eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 50 oder 30 km/h in dem Bereich. Die B176 ist eine vielbefahrene Straße, die gerne auch von Lkw-Fahrern genutzt wird. Bildrechte: Cornelia Teichmann