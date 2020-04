In Leipzig hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch auf die Reifen eines Fahrzeugs geschossen. Der Vorfall hat sich im Bereich Lützner/Brünner Straße ereignet. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN, ein bisher unbekannter Autofahrer habe eine Straßensperre umfahren und Polizeibeamte gefährdet.



Die Straße war dort wegen des nahen Waldbrandes im Schönauer Park gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers fuhr der unbekannte Autofahrer in den gesperrten Bereich hinein und dann wieder heraus. Die Beamten seien dadurch in Gefahr gewesen, so der Sprecher. Ein Polizist habe habe auf die Reifen des Fahrzeugs geschossen.



Ob ein oder mehrere Schüsse fielen und ob Menschen verletzt wurden, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Details sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.