Schwammspinner-Raupen breiten sich in Waldstücken rund um Leipzig aus. Auf etwa 20 Hektar sind am Cospudener See Roteichen und Birken betroffen. Bernd Becker, Leiter der Forstbehörde im Landkreis Leipzig, beschreibt den Befall: "Man hört die Schwammspinner im Wald fressen."



Auch bei Markranstädt westlich von Leipzig sind etwa 20 Hektar Wald von Schwammspinner-Raupen bevölkert, wie Renke Cordes vom Staatsbetrieb Sachsenforst sagte. Die Raupen hätten ganze Bäume kahl gefressen. Die explosionsartige Vermehrung sei auch unangenehm für Menschen, denen die Raupen sogar an den Beinen hoch krabbelten. Der Kontakt mit den Tieren könnte zu Hautirritationen führen, sie seien aber insgesamt ungefährlich, so Cordes. Rund um Leipzig würden sich die Raupen in den kommenden Tagen verpuppen. Ab Juli fliegen die Falter aus.