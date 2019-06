Der Schaden durch die Schwammspinner-Invasion in den Wälder um Leipzig ist nach Einschätzung des Staatsbetriebs Sachsenforst überschaubar. Ein Revierförster sagte dem MDR, die Raupen hätten sich verpuppt und entwickelten sich jetzt zu Faltern. Damit gebe es keine akute Gefahr mehr.



Die meisten befallenen Bäume könnten sich wieder erholen. Forstexperten rechnen damit, dass die kahlgefressenen Bäume mit dem sogenannten Johannesaustrieb wieder frische Blätter ausbilden.



In den vergangenen Wochen hatten die Raupen vor allem im Leipziger Südraum, aber auch in weiteren Regionen Sachsens auf rund 40 Hektar Laubbäume teilweise kahlgefressen. Im Gegensatz zum Eichenprozessionsspinner ist der Schwammspinner für den Menschen ungefährlich. Deshalb wurde auf Chemie verzichtet.