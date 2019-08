Eine Schwarzfahrerin hat in einer Straßenbahn in Leipzig einen Fahrkartenkontrolleur gebissen und dabei verletzt. Die 21 Jahre alte Frau und ihr Begleiter wollten am Montag vor der Kontrolle fliehen, teilte die Polizei mit. Die Kartenkontrolleure hielten die die beiden jedoch fest, woraufhin die junge Frau einem der Kontrolleure in den linken Unterarm biss.