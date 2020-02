Schwere Sturmschäden in Taucha

Sturmtief "Sabine" hat in Taucha bei Leipzig für schwere Schäden an Gebäuden und Autos gesorgt. Eine Orkanböe deckte Dächer ab und riss Dachbalken aus der Verankerung, sagte der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Jörg Schmidt MDR SACHSEN. Menschen wurden aber nicht verletzt.

Auf der Weststraße riss der Sturm das Dach eines Gewerbegebäudes weg, schleuderte es in die Lindnerstraße und beschädigte dabei zwei Autos.

Sowas ist mir in meinen ganzen Dienstjahren nicht vorgekommen. Und ich bin seit 1985 bei der Feuerwehr.

Schon am Vormittag sei die Freiwillige Feuerwehr zunächst zu einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße gerufen worden, so der Wehrleiter. Dort hatte der Wind ein Dach abgedeckt und die Dämmung herausgerissen. Die Leipziger Straße sei deshalb bis auf Weiteres gesperrt.