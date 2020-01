In Leipzig-Baalsdorf ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer verunglückt. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, war der 34-Jährige in Richtung Wolfshain unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er wahrscheinlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. dadurch kam das Fahrzeug von der Straße ab, beschädigte zwei Bäume und überschlug sich.



Bis die Rettungskräfte eintrafen, kümmerten sich Ersthelfer um den Autofahrer. Noch an der Unfallstelle wurde bei dem Mann ein Alkoholwert von mehr als 1,4 Promille festgestellt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.