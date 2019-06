In einem Baggersee in Leipzig-Thekla ist ein 26 Jahre alter Mann ertrunken. Augenzeugen zufolge war der Mann untergegangen, als er zum Bagger in der Mitte des Sees schwimmen wollte. Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Sie konnten den 26-Jährigen jedoch nur noch tot bergen. Die Polizei ermittelt, ob der Mann möglicherweise nicht richtig schwimmen konnte oder eine andere Ursache vorlag.