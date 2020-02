Am bundesweiten Aktionstag der Seebrücke gab es auch in Leipzig Proteste gegen die Flüchtlingspolitik der Bunderegierung. Etwa 80 Menschen haben sich am Sonnabend vor dem Parteibüro der Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe (SPD) versammelt. Sie forderten die Aufnahme von 1.000 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten aus Griechenland.

"Politik des Wegsehens" beenden

Aufgrund der menschenunwürdigen Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern und der Überforderung vor Ort, sei diese Forderung eine "humanitäre Verpflichtung", so eine Sprecherin während der Kundgebung. Minderjährige seien zudem oft sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Dies sei Ergebnis einer "Politik des Wegsehens". Marah Frech von der Seebrücke Leipzig sagte MDR SACHSEN, bundesweit hätten sich mehrere Städte bereiterklärt, die Geflüchteten aufzunehmen. "Auch Leipzig ist bereit, Menschen aufzunehmen. Eine Reaktion aus dem Innenministerium hat es jedoch noch nicht gegeben", so Frech. Die Seebrücken-Akteure wollen nicht auf eine europäische Lösung warten und fordern die Bundesregierung zum Handeln auf. Bildrechte: Moritz Arand

"Allianz der Willigen" stärken

Um die Blockadehaltung des Innenministeriums aufzubrechen, wurde Daniela Kolbe aufgerufen, sich im Bundestag für die Forderungen des Bündnisses stark zu machen. Die Bundestagsabgeordnete erklärte MDR SACHSEN, dass eine "Allianz der Willigen" wichtig sei, weil die Verteilung der Flüchtlinge in Europa nicht funktioniere. "Einzelne Staaten werden alleingelassen. Und wir werden die Blockade auf europäischer Ebene nicht so schnell lösen können", so Kolbe weiter. Aus diesem Grund sollten die, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, auch unterstützt werden. "Das würde zeigen, dass es geht und dass die Aufnahme keine massiv negativen Effekte hat", ist sie sich sicher. "Es geht hier um minderjährige Menschen, die unter katastrophalen Bedingungen leben, so dass es einem die Tränen in die Augen treibt."

Quelle: MDR/mar