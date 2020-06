Im Leipziger Stadtteil Plagwitz hat es am Donnerstagmittag einen Polizeieinsatz gegeben. Ein Gerichtsvollzieher habe die Polizei gerufen, weil er bedroht worden sei, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Mann habe sich in der Wohnung verschanzt. Ein Spezialeinsatzkommando sei vor Ort. Es bestehe jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung, so die Sprecherin weiter.