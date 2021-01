Wir vermuten, dass die Bilder 1946 bei Hausdurchsuchungen bei ehemaligen Wachsoldaten gefunden wurden. Die sowjetische Militäradministration in Deutschland hat im August 1946 eine Untersuchungskommission eingesetzt, die das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen in Zeithain untersucht hat. Schon im Vorfeld hatte das Landeskriminalamt Sachsen Verhöre von ehemaligen Wachsoldaten durchgeführt und nach Personen gefahndet, die im Kriegsgefangenenlager Zeithain Dienst getan haben. Bei Hausdurchsuchungen wurde dabei auch schon Fotomaterial gesichtet. Wir gehen davon aus, dass diese Fotos schon im Mai oder Juni durch das Landeskriminalamt Sachsen bei den ehemaligen Wachsoldaten sichergestellt wurden.

Die Fotos machen auch deutlich, dass diese Frauen in einem körperlich viel besseren Zustand waren als ihre männlichen Mitgefangenen. Weibliche Rotarmisten waren im unmittelbaren Kampfgebiet an der Front Vergeltungsaktionen durch die Wehrmacht und die SS ausgesetzt. Aber in den Kriegsgefangenenlagern scheinen sie besser behandelt worden zu sein als ihre männlichen Mitgefangenen. Dazu gibt es auch Daten. Die Sterblichkeit war nicht so hoch wie bei den anderen Gefangenen.

Ein Teil der Fotos ist für Plakataktionen verwendet worden. Diese Plakate wurden benutzt, um Werbung für den Volksentscheid über die Enteignung von Kriegsverbrechern, NSDAP-Mitgliedern und der Industrie in Sachsen zu machen. Der Volksentscheid wurde am 30. Juni 1946 durchgeführt. Er war der einzige in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ), bei dem darüber entschieden wurde, ob die Enteignungen vorgenommen werden. Die anderen Länder in der SBZ haben das dann nur per Verordnung nachgeholt.