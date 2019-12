Ab 19 Uhr sind die Zufahrtsstraßen um das Connewitzer Kreuz gesperrt. Zwischen 22:30 Uhr und 3 Uhr fahren die Straßenbahnen nach Sonderfahrplänen. Ein Versammlungsverbot gibt es nicht. Das war bereits im vergangenen Jahr so und habe sich bewährt, sagte Thomas Schmidt, Leiter der Sicherheitsbehörde der Stadt Leipzig. "Die Entwicklung am Connewitzer Kreuz hatte sich in den vergangenen Jahren maßgeblich entspannt, so dass es nicht nötig ist, ein Verbot von Eil- und Spontanversammlungen auszusprechen. Das hat auch das Gericht bestätigt."