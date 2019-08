So eine Möglichkeit gibt es nicht oft: Über eine Autobahn joggen, skaten oder radeln. Das letzte Ereignis dieser Art liegt schon weit über zehn Jahre zurück, als die A38 bei Leipzig eröffnet wurde. Auch dieses Mal zog es mehrere Hundert Menschen aus der Region zur Eröffnung des A72-Teilstückes, das nun in Richtung Chemnitz von Rötha bis Borna an die bereits existierende Autobahnauffahrt in Borna anschließt.