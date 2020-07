Der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, zeigt sich skeptisch mit Blick auf geplante lokale Ausreiseverbote für Menschen in Regionen mit Corona-Ausbrüchen. Regeln seien sinnvoll, um einen Ausbruch an der Quelle eindzuämmen, sagte Jung den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Mittwoch. "Dabei müssen die Grenzen nach dem Maßstab 'so eng wie möglich, so weit wie nötig' gezogen werden", so der Städtetagspräsident, der auch Oberbürgermeister von Leipzig ist.