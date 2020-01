Die Leipziger Verkehrsbetriebe starten am Sonnabend mit ihrem Skibus in die Saison. Wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilt, ist bis Ende Februar immer sonnabends und in den Winterferien auch mittwochs je eine Fahrt geplant. Der Bus fährt morgens 7 Uhr am Leipziger Hauptbahnhof ab und erreicht das 140 Kilometer entfernte Oberwiesenthal gegen 9:30 Uhr. Die Rückfahrt startet 17 Uhr am Busparkplatz von Deutschlands höchstgelegener Stadt.



Ski, Snowboards und Schlitten können mitgenommen werden. Tickets gibt es mit und ohne Skipass. Inhaber der Leipziger Vorteilskarte erhalten Rabatt.



Aktuell sind die Pisten 2, 4, 8 und die Rennstrecke am Fichtelberg befahrbar. Die Rodelstrecke sind noch geschlossen. Ein Schlepplift und die Fichtelbergschwebebahn sind in Betrieb.