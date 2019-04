"Slow Food": Schnippeldisko in Leipzig gegen Lebensmittelverschwendung

Bildrechte: dpa

Was bedeutet "Slow Food"? "Slow Food" beschreibt das Gegenteil zu "Fast Food", nämlich das langsame, bewusste und genussvolle Essen. Die Bewegung entstand in den 1980er Jahren in Italien. Sie bemüht sich um den Erhalt der regionalen und traditionellen Küche und verwendet hauptsächlich pflanzliche und tierische Lebensmittel aus lokaler Produktion. Die Schnecke ist das Logo-Tier für die "Slow Food"-Bewegung. "Slow Food" stellt sich gegen prozessierte Speisen und gegen die Regulierung von Lebensmitteln nach der Optik.