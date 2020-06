Die Stadt Leipzig hat sich das Ziel gesetzt, Bauherren bei der Entwicklung klimagerechter, wassersparender und energieeffizienter Gebäude zu fördern. Das geht aus dem Maßnahmenkatalog hervor, der am Mittwoch vorgestellt wurde. Zudem sei die Stadtverwaltung bestrebt, Emissionen ihres Immobilienbestandes bis zum Jahr 2035 auf ein klimaneutrales Niveau zu senken. Hierzu werde sie fortan alle Gebäude, die künftig errichtet werden, mit einer Solaranlage ausrüsten. Außerdem werde ein Baustandard festgeschrieben, der anspruchsvolle Kriterien an die Wärmeversorgung der Objekte anlegt und damit über den gesetzlichen Anforderungen des Bundes liege. Als weiteres Ziel nannte man eine klimaneutrale Stadtverwaltung.

Klimaneutrale Strom- und Wärmeversorgung

Mit Hilfe der Errichtung von 30 Solaranlagen auf Gebäuden der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft durch die Leipziger Stadtwerke will man die klimaneutrale Strom- und Wärmeversorgung voran treiben. Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von bis zu 20 Megawatt auf einer Deponiefläche soll ebenfalls dabei unterstützen, die Stromversorgung schrittweise erneuerbar zu gestalten.

Umwelt und Verkehr

Mehr Grün für Leipzig: 1.000 Bäume will die Stadt jährlich pflanzen. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay 1.000 Bäume will die Stadt Leipzig pro Jahr pflanzen, um den Bestand aufzubessern. Geplant ist außerdem, den Anteil biologischer Lebensmittel in der Kita- und Schulspeisung zu erhöhen. Die Radinfrastruktur soll ausgebaut und der Fahrrad-Lastenverkehr gefördert werden, ebenso die Elektromobilität: 71 Ladesäulen plant Leipzig in diesem Jahr zu installieren, bis zu 500 sollen es bis zum Jahr 2025 werden. Die beliebte Flaniermeile auf der Gottschedstraße soll verkehrsberuhigt zu einer "Freisitzstraße" umfunktioniert werden. Mit Klimaschutzkampagnen und Informationsveranstaltungen soll die Bevölkerung für den Klimaschutz sensibilisiert werden. Die Stadt plane außerdem die Einrichtung eines Referats für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz.

40 Millionen Investition

Insgesamt will die Stadt bis 2022 rund 20 Millionen Euro für die Klimaschutzmaßnahmen investieren. Die gleiche Summe komme noch einmal für Photovoltaikanlagen und Ladesäulen bis zum Jahr 2025 hinzu. Oberbürgermeister Burkhard Jung erhofft sich Hilfe bei der Finanzierung: "Die Kommunen dürfen mit der Umsetzung nicht alleine gelassen werden, keine Gemeinde kann Klimaschutz allein aus ihrem Budget finanzieren. Wir brauchen Unterstützung von Bund und Land – und wir brauchen auch bundes- und landesweit eine abgestimmte Strategie."

Ziel der Stadt ist es, gemeinsam den Zustand der Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen. Mit dem Sofortmaßnahmenprogramm nehmen wir auch in finanziell schwierigen Zeiten viel Geld in die Hand, um Leipzig krisenfester aufzustellen und ein klimagerechtes Wirtschaftswachstum zu fördern. Heiko Rosenthal Umweltbürgermeister

Kritik von "Fridays For Future"

Der Initiative "Fridays For Future Leipzig" gehen die Maßnahmen allerdings nicht weit genug. In einer ersten Reaktion bemängeln sie, dass sich die Maßnahmen fast ausschließlich auf die Behörden der Stadt beziehen. "Genannt werden Gebäude, Einkäufe, Mitarbeiter. Auf Privatpersonen oder Gewerbe werden diese Maßnahmen kaum Einfluss haben", heißt es in der Stellungnahme der Initiative.

Dabei verursacht die Stadtverwaltung nur etwa zwei Prozent der Emissionen. Im Bereich der Industrie, der für sechzig Prozent der Emissionen verantwortlich ist, wird weiter auf Freiwilligkeit gesetzt. Fridays For Future Leipzig

"Fridays For Future"-Proteste im November 2019 vor dem Leipziger Verwaltungsgericht. Bildrechte: Lars Tunçay/MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Fehlende Einflussmöglichkeiten"

Die Ortsgruppe Leipzig bemängelt außerdem fehlendes Mitspracherecht bei der Entwicklung des Maßnahmenkatalogs. "Von uns wurden zwei Menschen eingeladen, um am Klimabeirat aktiv teilzunehmen, jedoch war eine Einflussnahme auf diesen Maßnahmenkatalog kaum möglich. Es wurde lediglich eine halbe Stunde über den Katalog diskutiert. Am Ende wurden einige Stichpunkte unserer Kritik notiert, das wars." Man freue sich über die Ambitionen und die Schaffung des Klimabeirates, gebe aber zu bedenken, dass der Beirat in seiner aktuellen Form viel zu wenig Partizipation und echte Bürgerbeteiligung ermögliche.

Die Ratsversammlung hatte am 30. Oktober 2019 den Klimanotstand für Leipzig ausgerufen. Das Sofortmaßnahmenpaket soll am 9. Juli in einer klimapolitischen Stunde in der Ratsversammlung verabschiedet werden.

Quelle: MDR/lt