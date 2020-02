Polizeibeamte der Sonderkommission Rechtsextremismus (Soko Rex) haben in Machern im Landkreis Leipzig die Wohnung eines 29-jährigen Deutschen durchsucht. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, steht der Mann im Verdacht, in den sozialen Medien ein Bild von sich mit einer verbotenen Waffe in der Hand gepostet zu haben. Dabei sei nicht eindeutig feststellbar gewesen, ob sich um eine echte Waffe handelt oder um eine Attrappe.