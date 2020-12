Beamte der Soko Rex haben am Donnerstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig mehrere Objekte in der Stadt und im Landkreis durchsucht. Wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte, ermittelt die Polizei gegen einen 38 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Ihm werde vorgeworfen, sich maßgeblich an der Lagerung und am Versand strafrechtlich relevanter und indizierter Bücher eines zuletzt in Leipzig ansässig gewesenen Verlags beteiligt zu haben. Auch gegen den mutmaßlichen Inhaber des Verlages werde ermittelt. Dieser soll sich zurzeit in Osteuropa aufhalten.