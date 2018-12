Sonderblutspende-Aktion beim DRK in Leipzig

Das Blutspendezentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Leipzig hat auch am zweiten Weihnachtsfeiertag keine Pause gemacht. Unter dem Motto "Zu Weihnachten Leben retten" lud das im September eröffnete Zentrum in der Prager Straße am Mittwoch zum weihnachtlichen Aderlass. Auch in acht weiteren sächsischen Städten gab es am zweiten Feiertag Sonderblutspende-Aktionen.

Den Grund für die Sonderblutspende erklärt Philipp Kluge, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, MDR SACHSEN: "Krankheiten machen keine Feiertage. Blut ist nicht künstlich herstellbar, nur wenige Tage haltbar und kann nur schwer gelagert werden. Deshalb müssen wir die Versorgung kontinuierlich sicherstellen." Aus diesem Grund sei es auch besonders erfreulich, dass zahlreiche Spender zwischen Familienbesuchen und Weihnachtsessen den Weg zur Blutspende gefunden hätten. "30 Spender waren es heute in drei Stunden", freut sich Kluge. "Das ist gut, aber für die Versorgung nicht ausreichend", fügt er hinzu.

700 Blutkonserven täglich in Sachsen gebraucht

Andrang trotz Weihnachtsfest: 30 Spender sind am zweiten Feiertag ins DRK-Blutspendezentrum in Leipzig gekommen. Bildrechte: MDR/Moritz Arand Allein in Sachsen werden laut DRK täglich rund 700 Konserven gebraucht. Bundesweit sind es 15.000 Blutspenden. Die in der Vergangenheit thematisierte Knappheit der Blutkonserven entstehe nicht dadurch, dass der Bedarf steige, so Kluge. Dieser bleibe immer gleich. Es gebe saisonal verschiedene Gründe für den Mangel an Spendern. "Während der Grippewelle dürfen erkrankte Menschen nicht spenden. In den Sommermonaten sind viele Spender im Urlaub", erklärt Kluge. Trotz der zeitweiligen Knappheit stellt das DRK rund 70 Prozent der notwendigen Blutversorgung in Deutschland sicher. Das sind pro Jahr zirka drei Millionen Vollblutspenden.

Fett okay! Alkohol nein!

Und was machen Gänsebraten und Rotwein eigentlich mit dem Blut der Spender? "Fettiges Essen ist nicht unbedingt förderlich, aber kein Hinderungsgrund", betont Kluge. Beim Alkohol ist die Lage schon anders. "Die Spender müssen vollkommen nüchtern sein", erklärt DRK-Arzt Tom Riemschneider. Alkohol am Vorabend ist also in Maßen in Ordnung. Und weil bei jeder Spende ein halber Liter Blut entnommen wird, müsse auch der Kreislauf funktionieren. Ein Kater sei dann nicht gut. "Frisch tätowierte Menschen müssen im Übrigen vier Monate warten, bis sie wieder spenden dürfen. Das gilt auch für gepiercte Spender", fügt Riemschneider hinzu.

Die gute Tat zum Weihnachtsfest

Für die Spender gab es am zweiten Weihnachtsfeiertag zusätzlich zu Schnittchen, Wiener Würstchen und Kaffee auch ein kleines Geschenk vom DRK. "Gänsebraten haben wir nicht", witzelt Kluge. "Aber das wollen die Spender auch gar nicht". Stattdessen gehe es um das Gefühl, mit der Spende etwas Gutes getan zu haben.

Wer darf Blut spenden? Wer Blut spenden will, darf nicht jünger als 18 Jahre und nicht älter als 72 Jahren sein. Das Höchstalter bei einer Erstspende beträgt 65 Jahre. Ein Mindestgewicht von 50 Kilogramm ist notwendig.

Die Spender sollten sich gesund fühlen und dürfen nicht krankgeschrieben sein. Zudem sollten sie vor der Spende ausreichend gegessen und getrunken haben. Innerhalb der letzten zwölf Stunden vor der Spende ist Alkohol tabu. Auch Drogen dürfen innerhalb der letzten vier Wochen nicht konsumiert worden sein. Pro Jahr dürfen bis zu sechs Vollblutspenden abgeben werden.