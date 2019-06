20 Millionen Euro für sozialen Wohnungsbau in Leipzig

Die Stadt Leipzig hat Fördermittel in Höhe von 20 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau vom Freistaat erhalten. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, soll mit dem Geld in den nächsten fünf Jahren mietpreis- und belegungsgebundener Wohnraum in der Stadt entstehen. Die Fördergelder können demnach an private Eigentümer, Wohnbaugenossenschaften und die kommunale Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) ausgezahlt werden.