Die sächsische SPD will heute in Neukieritzsch ihr Landtagswahlprogramm verabschieden. Darin formulieren die Sozialdemokraten auch Bedingungen für eine mögliche Regierungsbeteiligung. Wer mit der SPD regieren will, muss ja zum längeren gemeinsamen Lernen sagen. Das steht selbstbewusst im Entwurf für das Wahlprogramm der Sozialdemokraten. Die SPD wolle den Wählern ein positives Angebot für die Zukunft Sachsens machen, sagte Parteichef Martin Dulig vor dem Parteitag. Deshalb solle es auch keinen Koalitions- und Lagerwahlkampf geben. Stattdessen sollen Forderungen nach einer schrittweisen Beitragsfreiheit für Kitas und Horte und ein Vergabegesetz, das die Tarifbindung einbezieht, in den Mittelpunkt gerückt werden. Diskussionen werden zur Einführung eines Mietendeckels nach Berliner Vorbild erwartet.