Mir fallen schon einige Leute in den Städten und Ländern ein, die ich für fähig halte. Die kennt man vielleicht in Berlin noch nicht. Aber das lässt sich ändern.

Die SPD-Spitze will sich am Montag auf ein Verfahren zur Neuwahl des Parteichefs verständigen. "Ich kann mir vorstellen, dass es auf eine Doppelspitze hinausläuft und auch eine Mitgliederbefragung mehrheitsfähig ist", sagte Dulig dazu. Er selbst wolle nicht für den Bundesvorsitz kandidieren.

Ehemalige Parteivorsitzende kritisierte Dulig scharf mit den Worten: "Ich wäre froh, wenn so mancher unserer Altvorderen einfach mal ein paar Wochen lang in keine Talkshow ginge, keine Aufrufe machte, keine Kommentierungen von der Seitenlinie."