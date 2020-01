Bei der Spendenaktion für die in der Silvesternacht eingeworfenen Fensterscheiben der Leipziger Thomaskirche und des benachbarten Thomashauses sind bereits 3.000 Euro an Einzelspenden zusammengekommen. Laut Spendenaufruf der Kirchgemeinde St. Thomas werden insgesamt etwa 18.000 Euro für die Reparatur benötigt. Zusammen mit neuen Sicherheitsmaßnahmen wie zusätzlichen Verstärkungen wolle man insgesamt etwa 25.000 Euro investieren, erklärte Thomaskirchenpfarrerin Britta Taddiken.

Da die Versicherung nur einen Bruchteil der Schadenssumme übernimmt, ist die Gemeinde auf Spenden angewiesen. Der Kirchenbezirk Leipzig und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens haben laut Taddiken Hilfen zugesagt. Auch BMW und Porsche beteiligen sich mit jeweils 4.500 Euro an den Reparaturkosten für die Scheiben. Vertreter der Leipziger Niederlassungen beider Unternehmen übergaben am Montag entsprechende Spendenschecks an die Pfarrerin.

An Kirche und Thomashaus waren in der Silvesternacht etwa 25 Scheiben mit Pflastersteinen eingeworfen worden. An der Kirche gingen dabei auch vier wertvolle Buntglasfenster aus dem 19. Jahrhundert zu Bruch, am Thomashaus ein Jugendstilfenster aus dem frühen 20. Jahrhundert. Zu der Tat hat sich wenige Tage nach der Tat ein 55-jähriger, offenbar geistig verwirrter Mann bekannt. Der Mann war nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht worden. Diese habe er inzwischen laut Polizei wieder verlassen, sagte die Pfarrerin.